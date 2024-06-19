نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيتور روكي يقترب من الانتقال لهذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقترب النجم البرازيلي فيتور روكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من الانتقال إلى إحدى الأندية الأوروبية خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن نادي بورتو البرتغالي هو أبرز الأندية التي تريد التعاقد مع فيتور روكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت أنه إذا قرر مسؤولي النادي الكتالوني إعارة فيتور روكي بشكل نهائي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة فإنه سوف ينتقل إلى صفوف نادي بورتو.

وأوضحت الصحيفة أن ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة يرى بأن نادي بورتو هو أفضل مكان للاعب روكي من أجل تطوير مستواه واكتسابه الخبرات.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولي نادي برشلونة مستقبل النجم فيتور روكي بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.