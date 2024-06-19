نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
ينتظر متابعي وعشاق كرة القدم مباريات عديدة في مختلف المنافسات أبرزها بطولة أمم أوروبا، والدوري المصري.
ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم حول العالم والتي جاءت كالاتي:-
مباريات بطولة امم أوروبا "يورو 2024"
كرواتيا _ألبانيا: 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max
ألمانيا - المجر: 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
أسكتلندا- سويسرا: 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
بطولة الدوري المصري
وتختتم منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري والتي جاءت كالاتي:-
بلدية المحلة- بيراميدز: 7 مساء
سيراميكا كليوباترا - مودرن فيوتشر: 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري التونسي
الاتحاد المنستيري X الملعب التونسي – الساعة 5 مساء
النادي الأفريقي X النجم الساحلي – الساعة 5 مساء
النادي الصفاقسي X الترجي – الساعة 5 مساء