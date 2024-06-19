نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي وعشاق كرة القدم مباريات عديدة في مختلف المنافسات أبرزها بطولة أمم أوروبا، والدوري المصري. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم حول العالم والتي جاءت كالاتي:- مباريات بطولة امم أوروبا "يورو 2024" كرواتيا _ألبانيا: 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max ألمانيا - المجر: 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max أسكتلندا- سويسرا: 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max بطولة الدوري المصري وتختتم منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري والتي جاءت كالاتي:- بلدية المحلة- بيراميدز: 7 مساء سيراميكا كليوباترا - مودرن فيوتشر: 7 مساء مواعيد مباريات الدوري التونسي الاتحاد المنستيري X الملعب التونسي – الساعة 5 مساء

النادي الأفريقي X النجم الساحلي – الساعة 5 مساء

النادي الصفاقسي X الترجي – الساعة 5 مساء