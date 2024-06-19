الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

ينتظر متابعي وعشاق كرة القدم مباريات عديدة في مختلف المنافسات أبرزها بطولة أمم أوروبا، والدوري المصري.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم حول العالم والتي جاءت كالاتي:-

مباريات بطولة امم أوروبا  "يورو 2024"

كرواتيا _ألبانيا: 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max

ألمانيا - المجر:  7 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max  

أسكتلندا- سويسرا:  10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

بطولة الدوري المصري

وتختتم منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري والتي جاءت كالاتي:-

بلدية المحلة-  بيراميدز:  7 مساء  

سيراميكا كليوباترا - مودرن فيوتشر:  7 مساء 

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الاتحاد المنستيري X الملعب التونسي – الساعة 5 مساء 
النادي الأفريقي X النجم الساحلي – الساعة 5 مساء  
النادي الصفاقسي X الترجي – الساعة 5 مساء

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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