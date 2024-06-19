نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كرواتيا وألبانيا في كأس أمم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفتتح منتخب كرواتيا الجولة الثانية في بطولة أمم أوروبا 2024 وتحديدا دور المجموعات بمواجهة هامة أمام ألبانيا.

وسقط المنتخب الكرواتي بثلاثية مدوية أمام اسبانيا الجولة الأولى لتكون هذه المواجهة بشعار لابديل عن الانتصار.

بينما على الجانب الاخر أمام المنتخب الإيطالي بهدفين مقابل هدف لتكون المواجهة من أجل البحث عن الفوز الأول.

موعد مباراة كرواتيا وألبانيا في كأس أمم أوروبا

وتنطلق مباراة كرواتيا ضد ألبانيا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وتستقبل أرضية ستاد فولكسبارك

المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا وألبانيا في كأس أمم أوروبا

تنقل المباريات عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.