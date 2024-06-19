نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفتتح اليوم الجولة الثانية من عمر بطولة أمم أوروبا 2024 والتي تقام في ألمانيا حتى الرابع عشر من يوليو المقبل.

وتنطلق اليوم صافرة 3 مواجهات أبرزها مواجهة ألبانيا وكرواتيا والذي يسعى فيها الكروات للثأر من الهزيمة الجولة الأولى.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم والتي جاءت كالاتي:-

كرواتيا X ألبانيا – الساعة 4 عصرا

ألمانيا X المجر – الساعة 7 مساء

أسكتلندا X سويسرا – الساعة 10 مساء

القنوات الناقلة لمبارايات أمم أوروبا 2024

تنقل المباريات عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

نظام البطولة

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، مقسمة 6 مجموعات، في كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث بعد اللجوء لعدة عوامل مثل عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

و يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.