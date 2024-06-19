أريد ريال مدريد فقط.. صفقة الموسم تقترب من أبواب سانتياجو برنابيو

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أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، على حسم صفقة ليني يورو مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وينافس ريال مدريد على التعاقد مع يورو كل من ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، اللذان يسعيان بقوة للحصول على خدمات مدافع ليل في الميركاتو الصيفي.



وقال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أن ريال مدريد يعلم أن ليني يورو يريد الانضمام إلى الفريق الملكي على الانتقال إلى ليفربول أو النادي الباريسي.



وأضاف رومانو، أن ريال مدريد هو النادي المفضل للتعاقد مع ليني يورو في الوقت الحالي، فالنادي الملكي في وضع مثالي لحسم الصفقة لصالحه.

