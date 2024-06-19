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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي اتحاد جدة السعودي، يسعي للحصول على خدمات مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الاتحاد السعودي يرصد التعاقد مع نجم برشلونة

ويعمل الاتحاد السعودي على تدعيم صفوفه بقوة في الميركاتو الصيفي، من أجل المنافسات بقوة على جميع البطولات في الموسم المقبل، بعدما فشل في تحقيق أي بطولة خلال الموسم المنصرم.

وقال خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن اتحاد جدة السعودي يسعي للتعاقد مع إينيجو مارتينيز مدافع الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت التقارير الإسبانية، إلى أن برشلونة منفتح تمامًا على بيع مارتينيز في الانتقالات الصيفية، خاصة وأن اللاعب لا يُعد أولوية لدي الألماني هانز فليك مدرب الفريق الكتالوني الجديد.