نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحسم موقفه النهائي من حسم صفقة نجم منتخب إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، قرر عدم المضي قدمًا للحصول على خدمات داني أولمو، نجم لايبزيج الألماني ومنتخب إسبانيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يحسم موقفه النهائي من حسم صفقة نجم منتخب إسبانيا

وتنطلق فترة الانتقالات الصيفية 2024 بداية من الأول من شهر يوليو المقبل وحتي 31 من أغسطس.

ويسعي الفريق الكتالوني، إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال الميركاتو الصيفي للمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وقال جابرييل سانز صحفي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن أولمو ليس أولوية لدي برشلونة في الميركاتو الصيفي بسبب سعره المرتفع.

وكان برشلونة قد أعلن منذ عدة أسابيع تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني، خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه نهاية الموسم الماضي.

