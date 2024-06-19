مدرب المجر يترقب رد فعل قوي أمام ألمانيا

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب ماركو روسي مدرب منتخب المجر، رد فعل قوي أمام ألمانيا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى لبطولة أمم أوروبا 2024.

وقال المدرب الإيطالي إنه يشعر بالخجل من أداء لاعبيه في الشوط الأول أمام سويسرا، مضيفا "ولكن اللاعبين يريدون إثبات قيمتنا".

وأضاف "يجب أن يقاتل اللاعبون من أجل كل كرة برؤوس مرفوعة".

لكن الإيطالي روسي يدرك تماما مدى صعوبة مواجهة منتخب ألمانيا منظم البطولة، وذلك بعد فوز الألمان الساحق على اسكتلندا بنتيجة 1/5 في مباراة الافتتاح.

وشدد ماركو روسي "لست حالما، وفريقي بحاجة لتقديم الأداء المثالي لإزعاج الألمان"