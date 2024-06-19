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أحمد جودة - القاهرة - دعم فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مهاجمي منتخب بلاده كليان مبابي وماركوس تورام بعدما انتقدا تغييرا لصالح تيار اليمين في الانتخابات الأوروبية والانتخابات البرلمانية الفرنسية المقبلة.

رئيس اتحاد كرة القدم الفرنسي يدعم مبابي لهذا السبب

وقال ديالو للصحفيين اليوم الثلاثاء في مقر المنتخب الفرنسي بالبطولة الأوروبية في مدينة بادربورن الألمانية: "لطالما قلت إنني أمنح اللاعبين حرية التعبير، هؤلاء شباب لهم رأي في القضايا الاجتماعية".

كان مبابي قائد المنتخب وتورام قد أعربا عن صدمتهما إزاء نتيجة الانتخابات الأوروبية في فرنسا في وقت سابق من الشهر الجاري، التي شهدت ظهورا قويا للتيار القومي اليميني.

وأضاف ديالو: "ليست وظيفتي أن أكبح رغبتهم في الحديث عن القضايا التي تؤثر على جيلهم، وأحترم مواقفهما تماما".