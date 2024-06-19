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أحمد جودة - القاهرة - عاد ايميريك لابورت مدافع منتخب إسبانيا إلى التدريبات الجماعية استعدادا لملاقاة منتخب إيطاليا حامل اللقب غدا الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

نجم إسبانيا يدعم صفوف الفريق قبل مواجهة إيطاليا في يورو 2024

وغاب لابورت /30 عاما/ عن التدريبات مؤخرا بسبب مشكلة عضلية، ومن غير المتوقع أن يشارك من البداية أمام إيطاليا غدا.

وشارك لابورت في التشكيل الأساسي لمنتخب إسبانيا خلال الفوز على كرواتيا 3 /صفر يوم السبت الماضي، وتعاون معه في خط الدفاع ناتشو وروبن لي نورماند.