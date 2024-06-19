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أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن "الفائز بدوري أبطال آسيا الجديد للنخبة سيحصل على ما لا يقل عن 12 مليون دولار في دعم كبير للأندية في المنطقة".

12 مليون دولار لبطل دوري أبطال آسيا للنخبة

وتعد البطولة، التي ينطلق دورها التمهيدي في أغسطس (آب)، في قلب عملية تطوير كبيرة لكرة القدم للأندية في جميع أنحاء القارة وتضم 27 ناديًا من 12 دولة بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.

وزادت قيمة جائزة المركز الأول بواقع ثلاثة أضعاف عن المبلغ الذي فاز به العين الإماراتي في مايو (أيار) الماضي في النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا بصيغته السابقة.

وستشارك خمسة أندية في التصفيات التمهيدية لدوري أبطال آسيا للنخبة خلال الفترة من السادس إلى 13 أغسطس (آب) إذ ينضم فريقان إلى الأندية 22 التي تأهلت مباشرة للدور الرئيسي.

وسيواجه الغرافة القطري الفائز من المواجهة بين شباب الأهلي الإماراتي وفريق إيراني لم يتحدد حتى الآن بينما سيواجه شاندونغ تايشان الصيني فريق بانكوك يونايتد التايلاندي في القسم الشرقي.

وستسحب قرعة الدور الرئيسي، الذي سيتم خلاله تقسيم الأندية إلى قسمين (الغرب والشرق)، في 16 أغسطس آب على أن تقام المباريات في الفترة من 16 سبتمبر (أيلول) إلى 19 فبراير (شباط).

وستتأهل الفرق الثمانية الأولى من كل قسم لدور 16 والذي سيتم خوضه بصيغة الذهاب والإياب مع تأهل الفائزين إلى سلسلة نهائيات ستقام في بلد واحد.

وستستضيف السعودية هذه المباريات من مواجهة واحدة في دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي في الفترة من 25 أبريل (نيسان) إلى الرابع من مايو (أيار).