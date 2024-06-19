نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا « يورو 2024» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اختتمت منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا « يورو 2024»، مساء أمس الثلاثاء، بمباراة البرتغال ضد التشيك والتي شهدت إثارة وندية بين المنتخبين حتى الدقائق الأخيرة وانتهت بفوز المنتخب البرتغالي بهدفين لهدف.



ونستعرض لكم موقع «دوت الخليج الرياضي» من خلال السطور التالية، حصاد الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024، والتي شهدت على 34 هدفًا و40 بطاقة ملونة.

حصاد الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا « يورو 2024»

• سجل لاعبي المنتخبات 34 هدفًا خلال الجولة الأولى

• يعد منتخب ألمانيا "صاحب الضيافة" أقوى خط هجوم برصيد 5 أهداف

• يمتلكا منتخبات اسكتلندا والمجر وكرواتيا وجورجيا وأوكرانيا، أضعف خط دفاع

• وشهدت الجولة إشهار 40 بطاقة ملونة 39 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة وكانت من نصيب ريان بوتيس لاعب اسكتلندا

• شارك الأسطورة كريستيانو رونالدو مع البرتغال في البطولة للمرة السادسة منذ نسخة 2006 وحتى 2024

• حطم بيبي لاعب البرتغال الرقم القياسي لجابور كيرالي الذي سجله مع المجر، إذ أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ اليورو بعمر 41 عاما و113 يومًا

أبرز نتائج مباريات الجولة الأولى من كأس أمم أوروبا

افتتح المنتخب الألماني البطولة بمواجهة اسكتلندا، وشهدت المباراة إثارة وندية حيث انتهت بفوز الماكينات الألمانية بنتيجة 5-1، وأشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب اسكتلندا ريان بوتيس في الدقيقة 45.

وفي مفاجأة كبرى بالتحديد بالمجموعة الثانية؛ تلقى المنتخب الإسباني خسارة قاسية على يد كرواتيا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.



وفي المجموعة الثالثة حقق منتخب إنجلترا الفوز بهدف دون رد أمام منتخب صربيا، بينما تعادل الدنمارك مع سلوفينيا بهدف لكل منهما.

أما المجموعة الرابعة فلم تشهد أي مفاجآت حيث انتصر منتخب هولندا على بولندا بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفاز منتخب الديوك على النمسا بهدف دون رد لكن المباراة شهدت تعرض كيليان مبابي لإصابة قوية في الأنف.



المجموعة الخامسة شهدت إثارة قوية حيث خسر منتخب أوكرانيا من نظيره الروماني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، وتلقى المنتخب البلجيكي درسًا قاسيًا من سلوفاكيا بالخسارة بنتيجة 1-0.



بينما المجموعة السادسة والتي اختتمت مساء أمس الثلاثاء، شهدت نتائج قوية وفوز في الدقائق الأخيرة، البداية كانت مع منتخب تركيا فاز على جورجيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، أما المنتخب البرتغالي فاز في الدقيقة الأخيرة من المواجهة بنتيجة 2-1 بعدما كان متعادلا مع الدنمارك.



ترتيب المجموعات في يورو 2024:

المجموعة الأولى

1- ألمانيا 3 نقاط.

2- سويسرا 3 نقاط.

3- المجر دون نقاط.

4- إسكتلندا دون نقاط.

المجموعة الثانية

1- إسبانيا 3 نقاط.

2- إيطاليا 3 نقاط.

3- ألبانيا دون نقاط.

4- كرواتيا دون نقاط.

المجموعة الثالثة

1- إنجلترا 3 نقاط.

2- الدنمارك 1 نقاط.

3- سلوفينيا 1 نقاط.

4- صربيا دون نقاط.

المجموعة الرابعة

1- هولندا 3 نقاط.

2- فرنسا 3 نقاط.

3- بولندا دون نقاط.

4- النمسا دون نقاط.

المجموعة الخامسة

1- رومانيا 3 نقاط.

2- سلوفاكيا 3 نقاط.

3- بلجيكا دون نقاط.

4- أوكرانيا دون نقاط.

المجموعة السادسة

1- تركيا 3 نقاط.

2- البرتغال 3 نقاط.

3- التشيك دون نقاط.

4- جورجيا دون نقاط.