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أحمد جودة - القاهرة - نفى نادي ريال مايوركا إجراء مفاوضات مع ماتس هوملز مدافع فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق من أجل التعاقد معه، وذلك بعد تواتر تقارير إعلامية بهذا الشأن.

عملاق إسبانيا ينفي التفاوض مع هوميلز

وقال بابلو أورتيلز، المدير الرياضي لمايوركا، لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء خلال تقديم المدرب الجديد جاجوبا أراساتي: "لم يحدث أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق".

ورغم ذلك، اعترف أورتيلز بأنه تلقى عرضا مثير للشكوك، حيث قال ضاحكا: "تلقيت مكالمة من شخص لا أعرفه حتى، ولا أعلم ما إذا كان وكيل اللاعب، وبعد نصف ساعة ظهرت تلك الأنباء بالفعل في وسائل الإعلام".

وكشفت وسائل إعلام إسبانية وكذلك شبكة (سكاي) الألمانية أمس الاثنين أن هوملز يجري محادثات مع مايوركا، كما تم ربط المدافع الألماني، الذي لم يمدد عقده مع بوروسيا دورتموند هذا الصيف، بالانتقال لفريق روما الإيطال