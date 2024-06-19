الاتحاد السكندري ينعي مشجعتي الأهلي

بالنادى والجماهير ينعون ببالغ الحزن والأسى مشجعتى النادى الأهلى نورهان ناصر ونرجس صالح اللتان وافتهما المنيه عقب حضورهمامساء مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى اثر حادث أليم راجين من المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم اهلهما الصبر والسلوان.

أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي مشجعتى الأهلى اللتان وافتهما المنيه عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز على إثر حادث سير.

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امير السيد

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