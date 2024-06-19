نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان من المستشار القانوني للاعب الدولي محمد الشيبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصل اللاعب محمد الشبيى على قرار من محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بتاريخ 18 يونيو 2024 والذي انتهى فيه إلى قبول الطلب المقدم من اللاعب بإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم بحقه، لحين الفصل بقرار نهائي وملزم من الكاس بموضوع الدعوى.

بيان من المستشار القانوني للاعب الدولي محمد الشيبي

وأكد الأستاذ هانى بكرى المستشار القانوني ومحامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي أن موكله قد ظلم أكثر من مرة بسبب قرارات اتحاد الكرة المختلفة، وتكبد العديد من الأضرار إلا أنّ محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) أنصفته كما أنصفه القضاء المصري الشامخ مسبقا.

أضاف قائلا:" إنّ ما يتردد في وسائل الإعلام من أخبار على لسان مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم مفادها أنّ محكمة التحكيم الرياضي "كاس" علقت تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الشيبي لحين الفصل في الموضوع من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى، عار تمامًا من الصحة،



فقرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" هو إيقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل بموضوع الدعوى أمام الكاس بحكم نهائي، وليس من قبل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم إطلاقا! وأي قول بخلاف ذلك يعد مخالفا للوائح المحكمة الرياضية الدولية وقواعدها!

شدد على أن القرار المطعون فيه أمام محكمة الكاس بلغ حدًا من الجسامة والخطأ القانوني الفادح على النحو الذي استدعى الكاس للتدخل الفوري انصافًا لحقوق اللاعب محمد الشيبي وتحقيقا للعدالة، ويعد قرار الكاس مؤشرا إيجابيًا على أحقية اللاعب الشيبي في إلغاء قرار اتحاد الكرة من الناحية الموضوعية فيما بعد في الحكم النهائي للمحكمة الرياضيةالدولية.