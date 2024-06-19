ميسي: الأرجنتين أفضل منتخب في كوبا أمريكا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن فرص راقصي التانجو في الفوز بكوبا أمريكا 2024.

وقال ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا دائما قلت وأقول إن الأرجنتين هي المرشحة للتتويج، لكننا بطبيعتنا، دائما نعتبر أنفسنا الأفضل، دائما نعتبر الأمور مضمونة وهذا يعرضنا للكثير من الصدمات".

وأضاف: "اليوم يمكننا قول إننا الأفضل، لأننا أبطال العالم الحاليين، ولكن هذا لا يعني أننا سنفوز بكوبا أمريكا بسهولة".

وتابع: "المنافسة متقاربة أكثر من أي وقت مضى، وهناك مرشحون مثل منتخب الإكوادور الذي يملك جيلا من اللاعبين الشباب الممتازين، الذين يعرفون جيدا ما يريدون، كما أن هناك كولومبيا، وأوروجواي والبرازيل.. لهذا أقول إنها ستكون بطولة متكافئة جدا جدا".

وواصل: "الأمر الجيد بالنسبة لنا أن المجموعة تدرك هذا وهي واعية بأننا سنحتاج إلى مواصلة القيام بما كنا نقوم به بل وأكثر من ذلك، للفوز مرة أخرى".

واستمر: "تحقيق كل ما حصلنا عليه في هذا الوقت القصير يمنحك الطمأنينة. يمنحك شعورا وكأن كل شيء قد تحقق".

وأردف: "الفوز بكأس العالم كان انتقاما بعد خسارة النهائي في 2014.. كنت دائما ممتنا للمحبة التي تلقيتها طوال مسيرتي. وكان الأمر كما لو أن الجميع كان يريد أن تنتهي مسيرتي بهذه الطريقة، وأن لا يمكنني ترك كرة القدم دون أن أكون بطل العالم".