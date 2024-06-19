الرياضة

نادى سموحة ينعي مشجعتي النادي الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادى سموحة ينعي مشجعتي النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر مشجعتى الأهلى اللتان وافتهما المنيه عقب حضورهما والاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز على إثر حادث سير.

نادى سموحة ينعي مشجعتي النادي الأهلي

وأصدرت الصفحة الرسمية لنادى سموحة بيانا قالت خلاله أن نادى سموحه يتقدم بخالص التعازى. 
وتضمن البيان أن المهندس فرج عامر رئيس النادى وأعضاء مجلس ينعون  مشجعتى النادى الأهلى

 نورهان ناصر ونرجس صالح اللتان وافتهما المنيه عقب حضورهما  مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى اثر حادث سير اليم داعين المولى أن يتغمدهما برحمته ويلهم اسرتهما الصبر والسلوان.


 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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