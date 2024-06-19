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أحمد جودة - القاهرة - نعى مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر مشجعتى الأهلى اللتان وافتهما المنيه عقب حضورهما مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز على إثر حادث سير.

نادى سموحة ينعي مشجعتي النادي الأهلي

وأصدرت الصفحة الرسمية لنادى سموحة بيانا قالت خلاله أن نادى سموحه يتقدم بخالص التعازى.

وتضمن البيان أن المهندس فرج عامر رئيس النادى وأعضاء مجلس ينعون مشجعتى النادى الأهلى

نورهان ناصر ونرجس صالح اللتان وافتهما المنيه عقب حضورهما مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى اثر حادث سير اليم داعين المولى أن يتغمدهما برحمته ويلهم اسرتهما الصبر والسلوان.



