نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يحسم مصيره من المشاركة في كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، ومنتخب الأرجنتين مصيره النهائي من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 والتي تحظى باهتمام كبير من الجميع.

موقف ميسي من المشاركة في كأس العالم 2026

وقال ميسي في حديثه حول مشاركته في كأس العالم: "لا أعرف ما الذي سيحدث حينها، لا يوجد شيء مضمون ولا أعرف هل سأكون بنفس مستوى زملائي أو لا".

وأتم نجم الأرجنتين قائلًا: "حاليًا لا أفكر بذلك، يجب أن أركز على الحاضر فقط، والمستقبل سيأتي بعد ذلك".

ويشارك ميسي برفقة منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 20 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

وتعد هذه المشاركة هي المشاركة السابعة للبرغوث الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا وهو بعمر الـ36، منذ عام 2007 وهو تاريخ ظهوره الأول في البطولة حين كان عمره 20 عامًا.

