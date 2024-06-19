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أحمد جودة - القاهرة - حقق مدافع منتخب البرتغال المخضرم، بيبي، رقمًا قياسيًا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، بعد أن أصبح اللاعب الأكبر عمرًا الذي يشارك في البطولة، عن عمر 41 عامًا و113 يومًا.

بيبي.. الأكبر عمرًا في اليورو

ظهر مدافع بورتو البرتغالي في التشكيل الأساسي للإسباني روبرتو مارتينيز، أمام التشيك في مستهل مشوار بطل أوروبا 2016 في بطولة يورو 2024.

ونجح بيبي في تحطيم الرقم القياسي الذي كان مسجلًا باسم حارس منتخب المجر، جابور كيرالي، في نسخة 2016 بفرنسا، حيث شارك وعمره 40 عامًا و86 يومًا.

أما قائد البرتغال، النجم كريستيانو رونالدو، فيأتي في المركز الثالث بـ39 عامًا و134 يومًا.