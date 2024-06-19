نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يستهل مغامرته مع ريال مدريد أمام مايوركا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مغامرته بقميص فريقه الجديد ريال مدريد، حامل اللقب، في الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة ريال مايوركا، في حين يحلّ غريمه التاريخي برشلونة ضيفًا على فالنسيا مع انطلاق منافسات الجولة الأولى في 17 و18 أغسطس المقبلين، وفقًا لروزنامة الموسم المقبل التي كُشف عنها اليوم الثلاثاء.

ويجب على جماهير النادي الملكي انتظار الجولة الثانية من "الليجا" لمشاهدة مهاجم منتخب "الديوك" على ملعب "سانتياجو برنابيو"، عندما يستضيف أحد الفرق العائدة إلى النخبة بلد الوليد.

من ناحيته، يخوض برشلونة الوصيف والذي سيشرف عليه المدرب الألماني هانزي فليك بدلًا من تشافي هرنانديس المقال من منصبه، مباراتين قويتين اذ بعد حلوله ضيفًا على فالنسيا سيواجه أتلتيك بلباو.

ومن المقرّر أن تقام مباراتي الكلاسيكو بين ريال وبرشلونة في الجولتين الـ 11 و35 تواليًا، في نهاية نوفمبر ومنتصف مايو، على أن يخوض الفريق الكاتالوني مباراة الذهاب في "سانتياغو برنابيو".

ويختتم ريال الموسم على أرضه أمام ريال سوسييداد، في حين يسافر برشلونة إلى أتلتيك بلباو في عطلة نهاية أسبوع 24 و25 مايو المقبل.

وبدوره، يستهل أتلتيكو مدريد منافسات الموسم الجديد خارج أرضه في فياريال.