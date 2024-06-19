نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديشامب يكشف آخر تطورات إصابة مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ديدييه ديشامب، مدرب فرنسا، أن كيليان مبابي نجم الديوك سيكون بحاجة لإجراء جراحة في أنفه، بعد إصابته أمام النمسا.

تصريحات ديشامب

وقال ديديه ديشامب، في فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي: "سيتم إجراء المزيد من الاختبارات على مبابي، اليوم، لمعرفة مدى تحسنه، لقد كانت الصدمة قوية، لكن الجهاز الطبي بذل قصارى جهده كي يتعافى كيليان".

وتابع: "بعد إجراء الاختبارات تبين أنه حتى لو لم تكن هناك حاجة لإجراء عملية جراحية على الفور، سيتعين على كيليان القيام بعملية جراحية لاحقا عقب اليورو".

وأتم ديشامب حديثه قائلًا: "لقد كان مبابي في حالة أفضل قليلا صباح الثلاثاء، لذلك سنتابع حالته كل يوم".

