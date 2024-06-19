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أحمد جودة - القاهرة - كان لوك شاو هو الغائب الوحيد عن تدريب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم الأخير قبل مواجهة المنتخب الدنماركي غدا الخميس في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

نجم إنجلترا يغيب عن مواجهة الدنمارك

المنتخب الإنجليزي، بقيادة مدربه جاريث ساوثجيت، استهل حملته في البطولة في جيلسنكيرشن يوم الأحد الماضي بالفوز على المنتخب الصربي بهدف نظيف سجله جود بيلينجهام من ضربة رأس.

ويتوجه المنتخب الإنجليزي حاليا إلى فرانكفورت لحسم تأهله للأدوار الاقصائية حيث يحتاج للفوز على المنتخب الدنماركي، الذي تغلب عليه في الدور قبل النهائي بنسخة يورو 2020.

وكان شاو الغائب الوحيد عن المران الذي أقيم في بلانكنهاين اليوم الأربعاء، فيما شارك بقية اللاعبون في المران استعدادا للمباراة التي تقام ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وبدلا من المشاركة في المران، واصل شاو، الذي كان غائبا منذ منتصف شباط/فبراير الماضي بسبب إصابة في أربطة الركبة، برنامجه التدريبي الخاص في مكان مختلف، وفقا لما ذكره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتواجد شاو على مقاعد البدلاء في مباراة صربيا، ولكن ساوثجيت قال من قبل إن شاو قد يشارك في مباراة الدنمارك.