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أحمد جودة - القاهرة - حث لوثار ماتيوس، مسؤولي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على القيام بمحاولة للتعاقد مع فلوريان فيرتز، وتجديد عقد جمال موسيالا ليكون لديه "نجمين للمستقبل" سويا في النادي والمنتخب.

أسطورة بايرن ميونخ يحث النادي على التعاقد مع فيرتز

وقال قائد المنتخب الألماني وبايرن ميونخ السابق في مقال في صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء إن الدوري الألماني (بوندسليجا) والمنتخب الوطني سيستفيدان من هذا.

وذكر ماتيوس:" يجب على بايرن، أكثر الأندية شعبية والذي يمتلك قدرة مالية كبيرة، أن يبذ كل ما في وسعه لتمديد عقد موسيالا، وهو مطلب معروف لدى جماهير النادي".

وأضاف:" للقيام بذلك، يجب أن تتعاقد مع فيرتز من ليفركوزن بعقد طويل الأمد. إذا لم يكن هذا ممكنا بشكل فوري، سأبذل كل ما في وسعي، إذا كنت أعمل في منصب إداري ببايرن، للتوصل لاتفاق الآن يتم في 2025".