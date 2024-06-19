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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب سويسرا والنمسا اليوم في اليورو 2024

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة منتخب سويسرا والنمسا اليوم في اليورو 2024.. ينتظر عشاق كرة القدم العالمية والأوروبية بفارغ الصبر، موعد مباراة إسكوتلندا وسويسرا، التي ستقام ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والتي تحتضنها ألمانيا حاليًا.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة سكتلندا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

يشعل حماس عشاق كرة القدم الأوروبية: موعد ومكان مباراة اسكتلندا وسويسرا في يورو 2024

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث لتحسين موقعه في المجموعة.

فإسكتلندا، التي تلقت هزيمة قاسية في الجولة الأولى أمام ألمانيا بخماسية مقابل هدف، تبحث عن تعويض خسارتها والحفاظ على آمالها في التأهل إلى دور الـ 16.

بينما سويسرا، التي حققت فوزًا هامًا في الجولة الأولى على المجر بثلاثة أهداف مقابل هدف، تتطلع إلى حسم تأهلها مبكرًا

وتأكيد مكانتها كأحد أقوى المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتقام المباراة على ملعب راين إينرجي ستاديون في مدينة كولونيا الألمانية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، أي الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وتنقل العديد من القنوات الفضائية العربية والأوروبية المباراة، على رأسها بي إن سبورتس، وموبيستار، وشبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

هذا، وتشهد هذه المباراة صراعًا قويًا بين المنتخبين، حيث يتميز كل منهما بأسلوبه الخاص ونجمه الساطع.

موعد مباراة إسكتلندا وسويسرا في يورو 2024

وتقام مباراة إسكتلندا ضد سويسرا، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 19 من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وتنطلق مباراة إسكتلندا ضد سويسرا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «راين إينرجي ستاديون».

القنوات الناقلة لمباراة إسكتلندا وسويسرا في يورو 2024

حصريًا تبث قناة beIN max 1 مباراة سويسرا وإسكتلندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة يورو 2024، وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب راين إينرجي.

ويمكن لعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة المباراة عبر باقة قنوات بي إن سبورتس، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل بطولة يورو 2024.

معلق المباراة

سيكون التعليق على المباراة بلسان المعلق الرياضي المخضرم أحمد البلوشي.

جدول الترددات لقناة beIN max 1

نايل سات:

التردد: 11252

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرب سات:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

سهيل سات:

التردد: 4096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

هوت بيرد:

التردد: 11058

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ترتيب المجموعة الأولى قبل مباراة إسكتلندا ضد سويسرا في يورو 2024



وجاء ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي

1- ألمانيا 3 نقاط.

2- سويسرا 3 نقاط.

3- المجر 0 نقاط.

4- إسكتلندا 0 نقاط.

تشكيل سويسرا المتوقع