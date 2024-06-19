نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا والمجر.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أوروبا يورو اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباريات أمم أوروبا لهذا اليوم الأربعاء والموافق التاسع عشر من يونيو لهذا العام 2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بالقنوات الناقلة لمباريات اليوم في أمم أوروبا.

ويشهد اليوم الأربعاء مباريات من العيار الثقيل أهمها مباراة ألمانيا والمجر في الجولة الثانية من بطولة أمم أوروبا على ملعب عالم 02.

كما تلعب مباراة قوية ومهمة تجمع بين أسكتلندا وسويسرا مساء اليوم عند تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في الجولة الثانية في دور المجموعات.

القنوات الناقلة لمباريات أمم أوروبا

يذكر أن مباريات أمم أوروبا ستنقل عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية، وهي الناقل الوحيد والرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.