نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسكتلندا وسويسرا في كأس أمم أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد مباراة اسكتلندا وسويسرا في كأس أمم آوروبا والتي تحظى باهتمام كبير من الجمهور في كل مكان.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي موعد مباراة اسكتلندا وسويسرا في أمم أوروبا والتي تقام مساء اليوم الأربعاء.

موعد مباراة اسكتلندا وسويسرا في يورو 2024

ويحتضن ملعب راين إينرجي ستاديون أحداث المباراة المرتقبة بين المنتخب الاسكتلنديّ ضد نظيره منتخب سويسرا في الجولة الثانية من أمم أوروبا.

موعد مباراة اسكتلندا وسويسرا في أمم أوروبا



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة اسكتلندا وسويسرا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

القنوات الناقلة لمباراة اسكتلندا وسويسرا في أمم أوروبا

يذكر أن مباراة اسكتلندا وسويسرا ستنقل عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.