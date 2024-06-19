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أحمد جودة - القاهرة - يخوض فينيسيوس جونيور، بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة كأفضل لاعب في الوقت الحالي والمرجع الرئيسي للمنتخب البرازيلي، الذي يرغب في استعادة مكانته التي اهتزت في النسخة الماضية في النهائي أمام الأرجنتين.

ويعيش المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا حالة من التوهج في ريال مدريد، حيث أظهر تطورًا كبيرًا منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية قبل 6 سنوات، لكنه لا يزال بحاجة إلى الفوز بقلوب المشجعين البرازيليين المحبطين.



والحقيقة هي أن الفارق بين الأرقام التي حققها مع ناديه وتلك مع المنتخب الوطني واضحة إلى حد كبير.

فينيسيوس.. سلاح "السيليساو" في “كوبا أمريكا”



وخاض فيني هذا الموسم 39 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات، سجل فيها 24 هدفًا وصنع 9 آخرين.



كما كان له دور حاسم مع الفريق "الملكي" لإضافة لقب دوري جديد لخزانته، وكان أحد أبرز النجوم الذين قادوا الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الـ15 في تاريخ النادي.

مرشح لجائزة الكرة الذهبية

وبعد الفوز بهدفين دون رد على بوروسيا دورتموند في نهائي "التشامبيونز ليغ" في أول يونيو الماضي على ملعب ويمبلي، عزز لاعب فلامنغو السابق فرصه للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وهي الجائزة التي لطالما كانت بعيدة المنال عن النجم البرازيلي نيمار، الذي لم يتمكن من تحقيق الكثير مع منتخب "الكناري".



ويعد فينيسيوس من أبرز المرشحين للجائزة لأنه كان أكثر حسمًا هذا الموسم من الفرنسي كيليان مبابي في باريس سان جيرمان وإيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي، على الأقل في أوروبا.

لكن الوضع مع منتخب "السيليساو" مختلف تمامًا، لأنه نادرًا ما يظهر بنفس المستوى الذي يظهر به في قلعة سانتياغو بيرنابيو.



وخاض فينيسيوس مع البرازيل 30 مباراة وسجل 3 أهداف منذ ظهوره الأول في العاشر من سبتمبر 2019.

وفي المقابل، نجد لاعب مثل إندريك، مهاجم بالميراس صاحب الـ17 عاما وزميل فينيسيوس في المستقبل، قد سجل نفس عدد الأهداف في 6 مباريات مع المنتخب منذ ظهوره الأول في نوفمبر 2023.



وفي مونديال 2022 في قطر، مر فينيسيوس مرور الكرام في بطولة عادت فيها البرازيل لتخيب الآمال حين سقطت بركلات الترجيح أمام كرواتيا في ربع النهائي