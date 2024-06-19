نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بلدية المحلة في إطار لقاءات الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفا على بلدية المحلة في السابعة من مساء الأربعاء على استاد السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أحمد فتحي
خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - مهند لاشين - بلاتي توريه - - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمود زلاكة - محمود صابر - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي - دودو الجباس