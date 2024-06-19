عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة المجر في كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن جوليان ناجسلمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المجر في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "اليورو 2024".

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا والمجر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة المجر في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، أنطونيو روديجر، جوناثان تاه، ميتلشتيت.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، توني كروس، روبرت أندريتش.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جمال موسيالا، فلوريان فيرتز.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد المجر في كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة ألمانيا ضد المجر مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Max 2HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.