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المؤتمر نت - البانيا تنتزع تعادلا مهما أمام كرواتيا
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دوت الخليج / متابعات -
تنتزع تعادلا مهما أمام كرواتيا في نهاية المباراة
تعثر منتخب كرواتيا للمرة الثانية على التوالي، بعدما سقط أمام منتخب ألبانيا، ضمن مباريات مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
و استضاف ملعب "فولكسبارك ستاديون" أحداث مباراة كرواتيا ضد ألبانيا، لحساب مباريات المجموعة الثانية من كأس أمم أوروبا، والتي تضم أيضًا منتخبات إسبانيا وإيطاليا.
وحسم التعادل بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة كرواتيا وألبانيا، ليفشل المنتخب الكرواتي في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي
وتقدم منتخب ألبانيا في النتيجة عن طريق كاظم لاسي عند الدقيقة 11 من بداية اللقاء، ليتمكن بعدها أندري كراماريتش من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74.
وسجل كلاوس جسيلا هدف ثاني لصالح منتخب كرواتيا في الدقيقة 76، والذي جاء عن طريق الخطأ في مرماه.
وعاد كلاوس جسيلا ليصحح خطأه ويسجل هدف التعادل لمنتخب ألبانيا في الدقيقة +95 من الوقت بدل الضائع، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.
الجدير بالذكر أن إسبانيا سوف تواجه إيطاليا مساء غدًا الخميس، في قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
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رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية