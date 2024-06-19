يورو 2024.. كرواتيا تسقط في فخ التعادل مع ألبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم أمام نظيره ألبانيا، بنتيجة 2-2 خلال المباراة التي جرت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

أحداث مباراة كرواتيا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا

سجل منتخب ألبانيا هدفا مبكرا في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، عن طريق كاظم لاسي الذي استغل تمريرة عرضية متقنة من زميله جاسر أساني ليممر الكرة على رأس المهاجم لتسكن داخل الشباك.

وأحرز منتخب كرواتيا هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق كراماريتش الذي استغل تمريرة مساعده من زميله أنتي بوديمير إلى أندري ليسجل هدفا من داخل منطقة الجزاء.



وتمكن كلاوس جاسولا من تسجيل هدف لصالح منتخب كرواتيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 77، بعدما استغل تمريرة من أنتي بوديمير إلى إلى جاسولا وسدد الكرة في الشباك.

وتعادل منتخب البانيا في الوقت بدل من الضائع بهدف ثان لينتهي اللقاء ٢_٢.

وبهذه النتيجة؛ يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث برصيد نقطة، بينما يبقى منتخب ألبانيا رابع ترتيب المجموعة الثانية بنقطة.