نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. زيزو ودونجا يغيبان عن التدريبات الجماعية للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حصل أحمد مصطفى "زيزو" ونبيل عماد دونجا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



جاء ذلك بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على منح الثنائي راحة من تدريب اليوم.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.