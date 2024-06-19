بهدف نظيف.. مودرن فيوتشر يتقدم على سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة -

انتهى الشوط الأول الذي جمع مودرن فيوتشر أمام سيراميكا كليوباترا، بتقدم الأول بهدف نظيف في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، بين فريق مودرن فيوتشر ونظيره سيراميكا كليوباترا، على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من دوري نايل.



أحداث الشوط الأول بين مودرن فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا

دخل فريق مودرن فيوتشر بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من الشوط الأول بنتيجة إيجابية تسهل المهمة في الشوط الثاني.

ومع الدقيقة "12" من عمر الشوط الأول استطاع لاعب مودرن فيوتشر عبد الكبير الوادي من إحراز هدف التقدم لصالح فريقه في شباك سيراميكا كليوباترا.

وأطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول معلنة معها تقدم مودرن فيوتشر على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف دون رد.

ودخل مودرن فيوتشر مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، ومحمود رزق، وعلي الفيل، وجوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، ومحمد صادق، وكجالي درامي، وخالد رضا، وعبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أرنولد ايبا.