نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف موسيالا.. منتخب ألمانيا يتقدم أمام المجر في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم منتخب ألمانيا لكرة القدم أمام نظيره منتخب المجر بهدف نظيف في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

أحداث الشوط الأول لمباراة ألمانيا والمجر في كأس أمم أوروبا

سدد كاي هافيرتز لاعب ألمانيا في الدقيقة 11 الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى المجر.

وسجل جمال موسيالا أول أهداف اللقاء لصالح ألمانيا في الدقيقة 22، بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان إلى زميله موسيالا الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم مدافع المجر ثم العارضة العلوية وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح المجر في الدقيقة 26، نفذها دومينيك سوبوسلاي بتسديدة مباشرة، أبعدها ببراعة الحارس مانويل نوير من أعلى يمين مرماه.

وصوب جمال موسيالا لاعب ألمانيا في الدقيقة 44 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت في الشباك من الخارج.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 2+90، ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح المجر بداع التسلل.