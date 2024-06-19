نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد باريس سان جيرمان مع بديل مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول تفاصيل تعاقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مع صفقة عالمية جديدة خلال انتقالات الصيف الجارية.

ويهتم نادي باريس سان جيرمان بضم صفقة عالمية لتعويض رحيل كيليان مبابي نجم الفريق الذي غادر هذا الصيف إلى الليجا.

وتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي جوهرة باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر وذلك بعقد يمتد حتى خمس مواسم قادمة.

بديل مبابي في باريس سان جيرمان

ورفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع ريان شرقي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون الفرنسي.

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا لإدارة ليون بقيمة 15 مليون يورو بالإضافة إلى ثلاث ملايين يورو كإضافات للظفر بخدماته في الموسم الجديد.