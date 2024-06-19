نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يخطف صفقة الموسم من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن صدمة قوية في صفقة نادي ريال مدريد الإسباني الجديدة في الموسم القادم، والتي يخطط نادي الاتحاد للحصول عليها.

ويضع نادي ريال مدريد مجموعة من الأسماء المختلفة والمميزة على رأس قائمته للتعاقد مع أفضلهم وتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ويأتي اهتمام ريال مدريد بتدعيم صفوفه بعد أن ضمن التعاقد مع كيليان مبابي من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر ورغبته في الهيمنة على ألقاب أوروبا.

ووضع ريال مدريد اللاعب محمد قدوس، جوهرة وست هام يونايتد على رأس أولوياته للتعاقد معه خلال انتقالات الصيف الجارية من أجل تعزيز صفوفه.

وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي مهتم بالتعاقد مع قدوس من صفوف نادي وست هام.

وسيبذل الفريق السعودي محاولاته المكثفة لخطف صفقة ريال مدريد في الموسم الجديد وسيكون مستعد لتقديم عروضًا ضخمة فقط من أجل الظفر بخدماته.