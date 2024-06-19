نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفي موسيالا وجوندوجان.. منتخب ألمانيا يهزم المجر ويتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 بكأس أمم أوروبا بعد الفوز أمام أمام منتخب المجر بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مرسيدس بنز أرينا".

أحداث مباراة ألمانيا والمجر في كأس أمم أوروبا

سدد كاي هافيرتز لاعب ألمانيا في الدقيقة 11 الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين، ولكن أبعدها ببراعة حارس مرمى المجر.

سجل جمال موسيالا أول أهداف اللقاء لصالح ألمانيا في الدقيقة 22، بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان إلى زميله موسيالا الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم مدافع المجر ثم العارضة العلوية وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح المجر في الدقيقة 26، نفذها دومينيك سوبوسلاي بتسديدة مباشرة، أبعدها ببراعة الحارس مانويل نوير من أعلى يمين مرماه.

وصوب جمال موسيالا لاعب ألمانيا في الدقيقة 44 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت في الشباك من الخارج.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 2+45، ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح المجر بداع التسلل.

وأحرز إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لصالح ألمانيا في الدقيقة 67، بعد تمريرة من ميتلشتيت إلى جوندوجان الذي استقبلها بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى المجر.