نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر يفوز على سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى اللقاء الذي جمع فربق مودرن فيوتشر ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، بفوز الأول على الثاني بهدف نظيف، في الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، بين فريق مودرن فيوتشر ونظيره سيراميكا كليوباترا، على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من دوري نايل.



أحداث اللقاء بين مودرن فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا

دخل فريق مودرن فيوتشر بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا والخروج من الشوط الأول بنتيجة إيجابية تسهل المهمة في الشوط الثاني.

ومع الدقيقة "12" من عمر الشوط الأول استطاع لاعب مودرن فيوتشر عبد الكبير الوادي من إحراز هدف التقدم لصالح فريقه في شباك سيراميكا كليوباترا.

واستمرت المحاولات من قبل الفريقين من جهة مودرن فيوتشر لتعزيز النتيجة وإحراز الهدف الثاني ومن الجهة الأخرى سيراميكا كليوباترا لإدراك التعادل ومن بعد ذلك الفوز، ولكن دون جدوى.

ومع الدقيقة "89" أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب سيراميكا كليوباترا أحمد رمضان.



ومع الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من ضائع أدرك لاعب سيراميكا كليوباترا مروان أوسمان التعادل في شباك مودرن فيوتشر، ولكن عند رجوع الحكم لتقنية الڤار قام بإلغائه.

وأطلق الحكم صافرة نهاية القاء معلنة معها فوز مودرن فيوتشر على سيراميكا كليوباترا بفوز الأول بهدف نظيف.