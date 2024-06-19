نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد المجر في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن منتخب ألمانيا من تحقيق الفوز أمام نظيره المجر بنتيجة 2-0 مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أسبرت أرينا" ليتأهل بذلك إلى دور الـ16 بكأس أمم أوروبا 2024.

أهداف مباراة ألمانيا ضد المجر في كأس أمم أوروبا 2024



افتتح جمال موسيالا أول أهداف اللقاء لصالح ألمانيا في الدقيقة 22، بعد تمريرة من إلكاي جوندوجان إلى زميله موسيالا الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم مدافع المجر ثم العارضة العلوية وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لصالح ألمانيا في الدقيقة 67، بعد تمريرة من ميتلشتيت إلى جوندوجان الذي استقبلها بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى المجر.