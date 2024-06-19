نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفقد الدينامو في مواجهة فاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.



وسبق وحصل اللاعب على بطاقتين صفراوين من قبل في مباراتي الإسماعيلي وإنبي، قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المصري الأخيرة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.