نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا المقبلة بعد الفوز أمام المجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد متابعو مباريات بطولة كأس أمم أوروبا، معرفة موعد مباراة ألمانيا المقبلة بعد الفوز أمام المجر بهدفين دون رد مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" في ثاني جولات مرحلة المجموعات باليور 2024.

موعد مباراة ألمانيا المقبلة بعد الفوز أمام المجر

يواجه منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم نظيره سويسرا يوم الأحد المقبل 23-6-2024 على ملعب "دوتش بانك بارك"، وذلك في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا وسويسرا يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا 2024

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ألمانيا ضد سويسرا مساء الأحد المقبل، عبر قنواتها.