نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب بلدية المحلة بهدفين دون مقابل، موجها الشكر للاعبين على مجهودهم الكبير والمتواصل في المرحلة الماضية، والوصول إلى الفوز الحادي عشر على التوالي، والابتعاد بصدارة الدوري، موضحا أن المجهود الكبير المبذول كان سببا في الفوز المهم.

وحقق بيراميدز الفوز على بلدية المحلة بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار مباريات الجولة 26 على استاد السويس الجديد.

ورفع الفريق رصيده بيراميدز إلى 59 نقطة في قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما وصل إلى الفوز الحادي عشر تواليا.

أوضح المدير الفني أن الفريق استحق الفوز ولولا سوء الحظ الذي صادف اللاعبين في تسجيل الفرص السهلة، لحقق بيراميدز الفوز بنتيجة أكبر من الهدفين، والجهاز الفني سيعمل مع اللاعبين على ضرورة استغلال الفرص في اللقاءات المقبلة.

المدرب شدد على أن الدوري ما يزال طويلا والمنافسات متواصلة، ولا بد من التركيز ومن الضروري الاستمرار في تحقيق الانتصارات خلال اللقاءات المقبلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بخسارة أي نقاط مستقبلا.

المدرب شدد على أن أرضية استاد السويس لم تساعد الفريق على تقديم الكرة المعروف بها، ويجب الاهتمام بالأرضية مستقبلا للحفاظ على اللاعبين ومتعة كرة القدم، مشددا على أنه من الضروري نسيان لقاء البلدية والتركيز سريعا على مباراة المقاولون العرب المقبلة.