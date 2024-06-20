التعادل الإيجابي يحسم مباراة سويسرا وإسكتلندا في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة سويسرا وإسكتلندا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.

التعادل الإيجابي يحسم مباراة سويسرا وإسكتلندا

بدأت المباراة مثيرة من الطرفين حتى تمكن منتخب اسكتلندا من تسجيل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 13 من عمر المباراة عن طريق فابيان شار مدافع سويسرا الذي سجل بالخطأ في مرماه شن منتخب اسكتلندا هجمة مرتدة سريعة لتصل الكرة لماكتوميناي على حدود منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية وحاول فابيان شار التصدي لها ولكن مرت الكرة لداخل الشباك ليعلن عن الهدف الأول لاسكتلندا.

واصل المنتخب السويسري هجومه من أجل تعديل النتيجة حتى نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 26 عن طريق شيردان شاكيري الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتمر أعلى الزاوية اليمنى لداخل الشباك وتعلن عن الهدف الأول لمنتخب سويسرا.

واصل المنتخب السويسري هجماته من أجل تسجيل الهدف الثاني حتى نجح في تسجيله في الدقيقة 33

ولكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل على دان ندوي قبل تسجيل الهدف لينتهي الشوط الأول بتعادل سويسرا مع إسكتلندا بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني، تراجع آداء المنتخبين وغابت الخطورة على المرمين معظم أوقات الشوط.

كانت أخطر هجمات الشوط الثاني لصالح منتخب إسكتلندا في الدقيقة 67 عندما سدد جرانت هانلي الكرة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتدت من القائم الأيمن لتنتهي المباراة بالتعادل بين المنتخبين.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخب سويسرا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط بينما يحتل منتخب إسكتلندا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

أهداف مباراة سويسرا واسكتلندا