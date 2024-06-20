توني كروس بعد التأهل: من النادر أن نفوز بأول مباراتين في بطولة كبرى

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث توني كروس، لاعب منتخب ألمانيا، بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على المجر في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" والتأهل إلى دور الستة عشر كأول المتأهلين في البطولة.

تصريحات توني كروس بعد الفوز على المجر

أعرب كروس عن أهمية تحقيق الفوز في مباراة اليوم، حيث قال للتلفزيون الألماني ونقله موقع "spox" الألماني: "من المهم دائمًا تأكيد الفوز الأول، في الواقع، من النادر جدًا أن نفوز بأول مباراتين في بطولة كبيرة."

وأضاف كروس: "اليوم كانت المباراة أكثر صعوبة مما كانت عليه يوم الجمعة ضد اسكتلندا، لكننا تجاوزنا التحدي بشكل جيد وفزنا بشكل مريح في النهاية.

وأشار إلى تحسن أداء الفريق في التعامل مع لحظات الصعوبة، مما منحهم ثقة كبيرة، قائلًا: “أعتقد أننا بدأنا في التعامل بشكل أفضل مع مثل هذه اللحظات التحديدية”.

واختتم: "هذا يعطي الفريق الكثير من الثقة، وهو أمر مهم جدًا في بعض الأحيان. منتخب ألمانيا لا يزال قادرًا على تحفيز الجماهير، وأرى أن هناك وحدة جيدة داخل الفريق، وآمل أن نستفيد من ذلك في المباريات القادمة."