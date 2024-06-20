نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعيين أحمد الغندور ومحمود البنا لمباريات دورة الترقي بعد مطالبات الزمالك باستبعادهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين حكام مباريات يوم غد الخميس، ضمن دورة الترقي المؤهلة للانضمام إلى الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل.

تعيين أحمد الغندور ومحمود البنا لمباريات دورة الترقي

تضم الدورة أربع فرق هي حرس الحدود (الذي حل ثالثًا في مجموعة الصعود في الدرجة الثانية)، الترسانة، سبورتنج، ومنتخب السويس الصاعدة من الدرجة الثالثة.

وقد تم تعيين محمود البنا حكمًا لمباراة منتخب السويس ضد سبورتنج، وسيكون مساعديه سيد نافع وعماد العقابي ومحمد العتباني. بينما سيدير أحمد الغندور مباراة حرس الحدود مع الترسانة، بمساعدة رجب محمد ومحمود حسين والسيد منير.

من المقرر أن تجرى هذه المباريات في إطار الجولة الخامسة من دورة الترقي الرباعية، والتي تُعد حاسمة لتحديد الفريق الثالث الصاعد للدوري الممتاز "النيل".

وكان حكام البنا والغندور قد أثارا جدلا واسعا قبل يومين بسبب إدارتهما لمباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الممتاز، حيث طالب نادي الزمالك بمعاقبتهما بسبب أخطاء تحكيمية وقعت خلال هذه المباراة.