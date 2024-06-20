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أحمد جودة - القاهرة - تقدم المهندس هاني أبو ريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بخالص تعازيه، لأسرتي فقيدتي النادي الأهلي، نورهان ناصر، ونرجس صلاح، بعد وفاتهما إثر حادث أليم، بعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي.

هاني أبو ريدة ينعي مشجعتي الأهلي

ونعى أبوريدة مشجعتي الأهلي، ومتقدما بأحر التعازي، للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

مؤكدا أن الجماهير هي روح كرة القدم وأنهم الحلقة الأنقى والأجدر بالتكريم والعناية في منظومة الرياضة كلها، مشددا على حزنه العميق جراء تلك المأساة التي أصابت كرة القدم المصرية.