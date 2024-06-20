الرياضة

هاني أبو ريدة ينعي مشجعتي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم المهندس هاني أبو ريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بخالص تعازيه، لأسرتي فقيدتي النادي الأهلي، نورهان ناصر، ونرجس صلاح، بعد وفاتهما إثر حادث أليم، بعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي.

هاني أبو ريدة ينعي مشجعتي الأهلي

ونعى أبوريدة مشجعتي الأهلي، ومتقدما بأحر التعازي، للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

مؤكدا أن الجماهير هي روح كرة القدم وأنهم الحلقة الأنقى والأجدر بالتكريم والعناية في منظومة الرياضة كلها، مشددا على حزنه العميق جراء تلك المأساة التي أصابت كرة القدم المصرية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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