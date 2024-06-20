نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. ملخص أهداف مباراة سويسرا وإسكتلندا في كأس أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب سويسرا في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب إسكتلندا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل بملعب راين انرجي ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا.

ملخص أهداف مباراة سويسرا وإسكتلندا

وسجل سكوت ماكتوماني الهدف الأول لإسكتلندا في الدقيقة 13 صنعه له ماكجريجور وعاد النجم شيردان شاكيري بهدف التعادل لسويسرا في الدقيقة 26 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بينهم.

ترتيب مجموعة سويسرا وإسكتلندا

1- ألمانيا 6 نقاط

2- سويسرا 4 نقاط

3- سكوتلندا نقطة

4- المجر دون نقاط