نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل سويسرا وإسكتلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب سويسرا في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره منتخب إسكتلندا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل بملعب راين انرجي ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا.

نتيجة مباراة ألمانيا والمجر

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب ألمانيا الفوز على نظيره منتخب المجر بهدفين نظيفين سجلهم كل من جمال موسيالا صنع جوندوجان والكاي جوندوجان بتمريرة رائعة لزميله ميتلشتيت.

ترتيب مجموعة سويسرا وإسكتلندا

1- ألمانيا 6 نقاط

2- سويسرا 4 نقاط

3- إسكتلندا نقطة

4- المجر دون نقاط

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