شاكيري يحقق رقمًا قياسيًا في يورو 2024 بعد هدفه الرائع أمام إسكتلندا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق شيردان شاكيري، لاعب منتخب سويسرا ونادي شيكاجو فاير، إنجازًا جديدًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

شاكيري يحقق رقمًا قياسيًا في يورو 2024

في المباراة التي انتهت بتعادل سويسرا مع إسكتلندا بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب "راين أنرجي"، سجل شاكيري هدفًا رائعًا في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

بهذا الهدف، أصبح شاكيري اللاعب الأوروبي الوحيد الذي سجل في آخر 6 بطولات كبرى مع منتخب بلاده.

وقد سبق له التسجيل في النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم (2014، 2018، 2022)، وأيضًا في النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا (2016، 2020، 2024).