الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على صربيا وألبانيا بسبب أحداث يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن فرض عقوبات على الاتحاد الصربي لكرة القدم بعد انتهاكه لقاعدتين خلال مباراته ضد إنجلترا في بطولة أمم أوروبا 2024. تعرضت صربيا للهزيمة 1-0 أمام إنجلترا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة مساء الأحد.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على صربيا وألبانيا

وأفاد "يويفا" بأنه فتح إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الصربي بسبب رمي أشياء ونقل رسالة استفزازية غير مناسبة لحدث رياضي.

في مساء الأربعاء، تم التأكيد على أن "يويفا" فرض غرامة قدرها 4500 يورو على الاتحاد الصربي لكرة القدم بسبب "رمي أشياء"، و10 آلاف يورو أخرى بسبب "نقل رسالة استفزازية لا تصلح لحدث رياضي".

كما فرض "يويفا" غرامات على ألبانيا بعد مباراتها ضد إيطاليا التي خسرتها 2-1، حيث أشعل المشجعون الألبان ألعابًا نارية بعد هدف التقدم الذي سجله فريقهم.

وتم تغريم الاتحاد الألباني لكرة القدم بمبلغ 12375 يورو بسبب "رمي أشياء"، و5000 يورو بسبب "اقتحام الملعب"، و10000 يورو أخرى بسبب "نقل رسائل استفزازية لا تصلح لحدث رياضي".